lunedì 6 Ottobre 2025
Epn, Coco (Novartis) ‘soddisfazione per nuova opzione terapeutica’

(Adnkronos) – L’emoglobinuria parossistica notturna (Epn) “rappresenta un’importante sfida. Siamo molto contenti di aver offerto ai pazienti, che ancora hanno degli importanti bisogni clinici insoddisfatti, una nuova opzione terapeutica che permetta sia di ottenere risultati clinici più soddisfacenti sia di impattare il meno possibile sulla qualità di vita”. Sulla scia di questo impegno, “oggi e in futuro il nostro obiettivo è abbracciare la patologia a 360 gradi, dalla diagnosi e durante tutta la fase del trattamento, prendendo in considerazione tutti gli aspetti del percorso terapeutico”. Lo ha detto Paola Coco, Chief Scientific Officer & Medical Affairs Head di Novartis Italia, partecipando all’incontro con la stampa ‘Obiettivo 12 nell’emoglobinuria parossistica notturna’, organizzato dalla farmaceutica a Milano in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’Epn, che si celebra il 12 ottobre. 

“Novartis – ha aggiunto – è impegnata da più di vent’anni in ambito ematologico e ha contribuito in modo significativa a fornire una svolta decisiva per molte patologie, grazie soprattutto ad un impegno costante nella ricerca clinica e all’ottenimento di importantissimi risultati con le target therapy e con le terapie cellulari mirate”.  

salute

