13.2 C
Firenze
mercoledì 11 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Epstein, nuovi dettagli: finanziere ‘orchestrò’ relazione tra fratello di Musk e una donna

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Jeffrey Epstein avrebbe “orchestrato” una relazione tra una donna della sua rete e Kimbal Musk, fratello minore di Elon e membro del board di Tesla, secondo quanto emerge dalle email contenute nei documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia Usa. I due avrebbero avuto una relazione per circa sei mesi tra il 2012 e il 2013, che lo stesso Musk definiva “una frequentazione”. In un’email dell’ottobre 2012, dopo un pranzo nell’appartamento newyorkese di Epstein, Musk scriveva: “Jeffrey e Boris, molte grazie per avermi messo in contatto con la donna. Credo che abbiate entrambi avuto un ruolo. :)”. 

Dalle carte risulta che Epstein e Boris Nikolic – il medico croato che il finanziere aveva indicato come erede della “quota di riserva” del suo patrimonio, stimato in circa 578 milioni di dollari – lavorarono per favorire l’incontro, con Nikolic che suggeriva a Epstein di “preparare la donna”. Durante la relazione, la donna – che Musk descrive come 30enne nel 2012 – inoltrava a Epstein messaggi personali ricevuti da Musk e gli chiedeva consigli, senza che vi sia alcuna indicazione che Musk ne fosse a conoscenza. In una risposta a Musk, Nikolic lo metteva in guardia: “È meglio che tu sia gentile con lei ;) Jeffrey impazzisce quando qualcuno maltratta le sue ragazze/amiche”. “Messaggio ricevuto forte e chiaro. ;) Sono davvero molto felice del tempo trascorso finora con lei. È fantastica”, replicava Musk. 

 

Interpellato dal Guardian, Kimbal Musk ha risposto con un post su X sostenendo che Epstein non avrebbe presentato lui e la donna e che il suo unico incontro con il finanziere avvenne “nel suo ufficio a New York, in pieno giorno”, aggiungendo di non essere “mai andato sulla sua isola”.  

“Il motivo per cui ha così tante email da parte mia è che era iscritto a una newsletter che mandavo a migliaia di persone – ha scritto, concludendo -. Il mio cuore è con le tante vittime di Jeffrey Epstein”. Le email, tuttavia, dipingono un rapporto più stretto di quanto noto finora: Kimbal è citato più di 140 volte nei file, con scambi di messaggi anche su inviti reciproci a eventi, feste, gala e incontri, tra cui pranzi a casa di Epstein a New York. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.2 ° C
13.8 °
12.6 °
76 %
0.9kmh
75 %
Mer
13 °
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
10 °
Dom
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1537)ultimora (1360)sport (77)Eurofocus (58)demografica (42)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati