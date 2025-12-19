11 C
Firenze
sabato 20 Dicembre 2025
Epstein, pubblicati i file: c’è anche Clinton in piscina

(Adnkronos) – Tra le migliaia di documenti pubblicati sul caso Epstein, spuntano foto dell’ex presidente Usa Bill Clinton. Lo riporta la Cnn. Un’immagine mostra Clinton a torso nudo in una vasca idromassaggio accanto a un’altra persona il cui volto è stato censurato. Ci sono altre foto di Clinton che nuota in una piscina vicino a Ghislaine Maxwell.  

Presente anche un’altra donna, ma il suo volto è stato censurato. Un’altra delle nuove immagini mostra Clinton con un drink in mano e in piedi accanto a Jeffrey Epstein, morto suicida nel 2019 mentre era in prigione in attesa del processo per accuse federali di traffico sessuale.  

Il Dipartimento di Giustizia Usa, in una lettera al Congresso, spiega le modalità seguite per la revisione e la censura dei fascicoli su Jeffrey Epstein prima della pubblicazione. Per ottemperare alla legge, secondo il dipartimento, è stato necessario effettuare diverse espunzioni. Le informazioni tolte, ha affermato nella lettera il viceprocuratore generale Todd Blanche, includevano qualsiasi materiale contenente dati personali identificabili delle vittime, materiale su abusi sessuali su minori, informazioni classificate sulla difesa nazionale o sulla politica estera, o che potesse compromettere un’indagine in corso. “Questo processo ha portato all’identificazione di oltre 1.200 nomi di vittime o di loro familiari. Il Dipartimento ha censurato i riferimenti a tali nomi”, ha scritto Blanche. 

Sebbene la legge imponga al Dipartimento di Giustizia di produrre tutto il materiale entro il 19 dicembre, Blanche ha affermato che il dipartimento ha ricevuto nuove informazioni solo questa settimana e ha previsto che il processo di revisione in corso verrà completato “nelle prossime due settimane”. “Oggi, il Dipartimento sta producendo centinaia di migliaia di pagine di documenti conformi alla legge. Questa divulgazione evidenzia l’impegno assoluto del Presidente Trump, del Procuratore Generale Bondi e del Direttore Patel per la trasparenza, nel rispetto della legge”, ha scritto. 

La collezione, descritta come “enorme”, comprende quasi 100.000 pagine di documenti cartacei, oltre 300 GB di dati digitali provenienti da computer, cd e dispositivi di archiviazione, e materiali del gran giurì recentemente desecretati.  

