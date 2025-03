Equinozio di sole, poi tornano pioggia e maltempo: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Equinozio di primavera, oggi, all’insegna dell’anticiclone che porterà sole e bel tempo mentre la durata del giorno e della notte si equivalgono. Ma la situazione meteo è purtroppo destinata a cambiare presto, con l’arrivo di nuvole, piogge e temporali già da domani. E’ questo il quadro delineato dagli esperti nelle previsioni per la giornata di oggi, giovedì 20 marzo, e per i giorni a venire. La giornata odierna sarà quindi caratterizzata da un anticiclone che porterà bel tempo. Tuttavia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, avverte che questa situazione idilliaca è destinata a cambiare rapidamente. Mentre oggi sarà una giornata soleggiata, da venerdì 21 marzo si assisterà infatti a un’inversione di tendenza. Lo Scirocco inizierà a soffiare con forza, soprattutto sul Mar Tirreno, in Liguria e nella Sardegna meridionale, preannunciando un cambiamento meteorologico imminente. Le correnti calde sciroccali porteranno con sé molte nuvole, che copriranno gradualmente il cielo su gran parte delle regioni, in particolare quelle centro-settentrionali. Nel frattempo, una perturbazione atlantica si avvicinerà all’Italia. Le prime piogge bagneranno Liguria e Piemonte già nella serata di venerdì, ma sarà durante il weekend che la perturbazione porterà piogge intense e temporali. È importante ricordare che l’Italia è reduce da un periodo di piogge diffuse e alluvioni, soprattutto in Toscana. Le nuove precipitazioni rischiano di aggravare ulteriormente la situazione idrogeologica nelle zone già colpite. La Toscana sarà nuovamente una delle regioni più interessate dalle piogge intense. Nel dettaglio, sabato si prevedono piogge moderate al Centro-Nord, con un peggioramento più significativo durante la notte e nubifragi in arrivo su Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Lo Scirocco soffierà forte, rendendo i mari agitati. Domenica sarà ancora caratterizzata da piogge, soprattutto al mattino, con un miglioramento al Centro nel corso della giornata. Il Sud sarà solo marginalmente interessato da questo peggioramento. A causa delle correnti meridionali e del conseguente aumento delle temperature, la neve sarà visibile solo sopra i 1500/1600 metri sulle Alpi. Il peggioramento del weekend aprirà la strada a una fase instabile che persisterà sull’Italia. A partire da martedì 25 e almeno fino ai primi giorni di aprile, una serie di perturbazioni atlantiche colpirà il Paese da nord a sud. Giovedì 20. Al Nord: sole prevalente, temperature in aumento. Al Centro: bel tempo primaverile. Al Sud: tutto sole e clima piacevole. Venerdì 21. Al Nord: nubi via via più diffuse, piogge serali su Liguria e Piemonte. Al Centro: cielo coperto in Toscana, nubi sparse altrove. Al Sud: poco nuvoloso. Sabato 22. Peggiora con piogge via via più diffuse e poi forti. Al Centro: piogge diffuse, forti in nottata. Al Sud: tempo stabile, caldo in Sicilia. Tendenza: domenica piovosa, poi altre piogge nei giorni successivi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)