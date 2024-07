Erdogan minaccia: “Turchia può invadere Israele”

(Adnkronos) –

La Turchia minaccia di invadere Israele. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha parlato esplicitamente della possibilità di invadere Israele in risposta all’operazione militare in corso a Gaza. “Dobbiamo essere forti affinché Israele non possa fare questo ai palestinesi. Come abbiamo fatto in Karabakh, in Libia, possiamo fare lo stesso con loro”, ha affermato Erdogan in un intervento trasmesso in televisione. In passato, il presidente turco ha usato più volte parole durissime nei confronti dello stato ebraico e del premier Benjamin Netanyahu. Mai, però, si era spinto fino ad una minaccia tanto esplicita. A stretto giro, è arrivata la risposta di Israel Katz, ministero degli Esteri israeliano. “Erodgan segue l’esempio di Saddan Hussein e minaccia di attaccare Israele. Dovrebbe solo ricordare com’è andata in quel caso e com’è finita”, il tweet del ministro che ha fatto riferimento al dittatore iracheno, condannato a morte. Le parole di Erdogan rischiano di alzare ulteriormente la tensione in un momento cruciale, segnato dall’attacco di Hezbollah contro la cittadina israeliana di Majdal Shams, sulle Alture del Golan: il raid ha provocato 12 morti, ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni. “Sono venuto presso il Comando Settentrionale per esaminare i piani di risposta, che riguardano Hezbollah, il rappresentante dell’Iran nella regione. Hezbollah non la farà franca, nemmeno con le sue ridicole smentite. Hanno sparato loro, ne subiranno le conseguenze e pagheranno un prezzo elevato per le loro azioni”, ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant durante la riunione di valutazione operativa presso il Comando Settentrionale con il suo comandante, il maggiore generale Ori Gordin, e gli ufficiali di stato maggiore. “Ho visto con i miei occhi la scena, un posto dove bambini innocenti sono stati uccisi mentre giocavano a calcio. Il sangue dei bambini israeliani non sarà mai dimenticato”, ha aggiunto. Nella serata del 28 luglio, secondo media libanesi, aerei israeliani hanno compiuto raid nelle aree delle città di Houla e Markaba, nel sud del paese. Il Times of Israel ha riferito che l’attacco non sembra la risposta di Israele all’attacco di Hezbollah. Dopo quattro ore di riunione, il gabinetto di sicurezza israeliano ha conferito al primo ministro Netanyahu e Gallant l’autorità di decidere sulla portata e sui tempi della risposta di Israele: secondo le indiscrezioni il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir si sarebbero astenuti dal voto mentre nei prossimi giorni sarà convocata una nuova riunione per parlare delle prossime mosse nella crisi degli ostaggi a Gaza. Nelle stesse ore, l’Iran ha messo in guardia Israele dal lanciarsi in “un nuovo avventurismo” in Libano, dopo il rischio di un’escalation provocato dall’attacco di Hezbollah. “Qualsiasi azione ignorante del regime sionista può portare all’ampliamento del livello di instabilità, insicurezza e della guerra nella regione”, ha dichiarato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani, aggiungendo che Israele sarà responsabile “delle conseguenze e delle reazioni impreviste a tale stupido comportamento”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)