Eric Dane e il dramma della Sla: “Il braccio destro non funziona più”

Eric Dane è tornato a parlare della sua battaglia contro la Sla. L'attore, che ha interpretato il dottor Mark Sloan nella serie 'Grey's Anatomy' ha rilasciato un'intervista a 'Good Morning America' su Abc, in cui ha parlato delle sue condizioni di salute, peggiorate negli ultimi mesi. "Il braccio destro non funziona più, tra pochi mesi perderò anche il sinistro", ha rivelato Eric Dan che lo scorso aprile aveva ricevuto la diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica. L'attore nel corso dell'intervista ha ammesso, inoltre, di essere preoccupato per il senso di debolezza che ha iniziato ad avvertire nelle gambe. Il 52enne ha parlato anche dei primi sintomi, che ha ammesso, di averli sottovalutati. "Pensavo di aver mandato troppi messaggi o che la mano fosse semplicemente stanca. Qualche settimana dopo le cose sono peggiorate". Fino alla diagnosi definitiva, che ha cambiato inevitabilmente la sua vita. Ci sono voluti nove mesi di esami per capire che si trattava di sla: "Non dimenticherò mai quelle tre lettere", ha detto l'attore. "Sono grato di avere la mia amorevole famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo prossimo capitolo", aveva detto Dane in un'intervista a People. L'attore è sposato con Rebecca Gayheart: la coppia ha due figli, Billie Beatrice, 15 anni, e Georgia Geraldine, 13 anni.