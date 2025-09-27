12.3 C
Firenze
sabato 27 Settembre 2025
Erkin, follia in Turchia: l’ex Inter tira uno schiaffo a un compagno

(Adnkronos) –
Follia in Tuchia per Caner Erkin. L’ex centrocampista dell’Inter è tornato in patria, ma si è reso protagonista di un episodio quantomento non comune. Durante l’ultima partita di campionato del suo Sakaryaspor, che milita nella Serie B turca ed è uscito sconfitto sul campo del Pendikspor con un netto 4-1, Erkin è stato espulso per aver tirato uno schiaffo a un compagno di squadra. Tutto è cominciato al 76′, sul punteggio di 3-1, quando l’ex nerazzurro è stato richiamato duramente da un compagno. Per tutta risposta Erkin, che è anche capitano della squadra, è andato testa a testa con il giocatore e gli ha rifilato uno schiaffo, con il resto dei calciatori del Sakaryaspor costretti ad intervenire per evitare guai peggiori.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

