Erkin, follia in Turchia: l’ex Inter tira uno schiaffo a un compagno

Follia in Tuchia per Caner Erkin. L'ex centrocampista dell'Inter è tornato in patria, ma si è reso protagonista di un episodio quantomento non comune. Durante l'ultima partita di campionato del suo Sakaryaspor, che milita nella Serie B turca ed è uscito sconfitto sul campo del Pendikspor con un netto 4-1, Erkin è stato espulso per aver tirato uno schiaffo a un compagno di squadra. Tutto è cominciato al 76′, sul punteggio di 3-1, quando l'ex nerazzurro è stato richiamato duramente da un compagno. Per tutta risposta Erkin, che è anche capitano della squadra, è andato testa a testa con il giocatore e gli ha rifilato uno schiaffo, con il resto dei calciatori del Sakaryaspor costretti ad intervenire per evitare guai peggiori.