Ermeti (Ieg): Energia in Europa ambito strategico che garantisce sicurezza"

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “La cosa interessante di questa manifestazione fin dall’origine è il non essersi specializzata in un solo settore dell’energia, ma essere stata in grado di offrire un panorama generale per tutto ciò che riguarda i settori energetici e le tecnologie per l’energia stessa. Abbiamo notato in quest’ultimo anno una forte crescita della domanda nella parte del solare, dell’eolico e nello storage, sostanzialmente nell’accumulo. Se facciamo un salto all’indietro di quattro anni all’interno del percorso di questa manifestazione, vediamo che all’origine si trattava di una piccola costola di una fiera più grande, Ecomondo; questo sviluppo così forte in pochi anni, dimostra un grandissimo interesse anche a livello nazionale di questo settore, e merita naturalmente tutta l’attenzione che gli riserviamo”. Maurizio Renzo Ermeti, Presidente di Ieg – Italian Exhibition Group, si esprime così nel corso della prima giornata di ‘Key – The energy transition expo’, la manifestazione in corso di svolgimento alla Fiera di Rimini. 

“Quasi tutti i padiglioni sono occupati – prosegue Ermeti – ben 24, quattro in più rispetto allo scorso anno, e gli espositori sono 1065, di cui il 30% arriva dall’estero. 500 sono i buyer e provengono da 50 paesi nel mondo. È davvero un’edizione da record”. 

Per Ermeti il controllo del prezzo dell’energia è un elemento chiave: “Per questa ragione c’è Rimini Key 2026, una piattaforma che – in tutti i suoi 125mila metri quadri di esposizione – viene riconosciuta a livello internazionale”, conclude. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

