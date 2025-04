Eros Ramazzotti annuncia il tour mondiale ‘Una Storia Importante’ in 30 Paesi

(Adnkronos) – Eros Ramazzotti annuncia ‘Una Storia Importante World Tour, il suo nuovo viaggio musicale in partenza a febbraio 2026. Dopo il doppio appuntamento in programma il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam, il nuovo tour mondiale (prodotto e distribuito da Friends & Partners-Eventim e RadioRama), partirà dall’Accor Arena di Parigi il 14 febbraio 2026: un viaggio lungo 30 Paesi che ripercorrerà l’Italia e l’Europa intera, Nord America-Canada, America Latina. Il tour segna anche l’attesissimo ritorno di Eros negli stadi italiani. Insieme agli appuntamenti di Udine (6 giugno 2026), Milano (9 giugno), Napoli (13 giugno), Roma (16 giugno), Messina (20 giugno) e Bari (23 giugno), a rendere ancora più speciale questa nuova avventura live è l’annuncio dell’Allianz Stadium di Torino (27 giugno): Eros è il primo artista a comunicare il suo show nella casa della Juventus, segnando un debutto assoluto per la venue nella mappa dei grandi concerti. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 (ora locale) di mercoledì 16 aprile. ‘Una Storia Importante’ diventa il titolo di un tour che racconta il legame profondo tra Eros e il suo pubblico, una connessione autentica e duratura che attraversa il tempo, i confini e le generazioni. Una storia fatta di musica, emozioni e condivisione, alimentata da oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 9,3 miliardi di streaming globali. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)