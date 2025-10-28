Eros Ramazzotti compie gli anni, la dolce dedica di Michelle Hunziker

(Adnkronos) –

Eros Ramazzotti spegne oggi, martedì 28 ottobre, 62 candeline. Il cantautore ha celebrato il suo compleanno sui social condividendo con i fan la tracklist del nuovo album dal titolo ‘Una storia importante’ che uscirà, anche nella versione spagnola ‘Una historia importante’, il 21 novembre e conterrà prevalentemente rivisitazioni dei suoi più grandi successi eseguite con ospiti italiani e latinoamericani.

Tante le dediche sui social per celebrare questo giorno importante. “Auguri papà”, ha scritto affettuosamente Ultimo condividendo un selfie che li ritrae insieme. “Happy Birthday”, ha scritto Andrea Bocelli a corredo di un video in cui i due duettano. Speciali gli auguri di Michelle Hunziker, sua ex moglie, che ha condiviso un selfie e ha scritto “Auguri Ramazza” a corredo di un cuore rosso.

“Auguri al nonno più figo del mondo”, scrive la figlia Aurora Ramazzotti che ha condiviso sui social una foto di papà Eros mentre tiene in braccio Cesare Augusto, il figlio dell’influencer nato nel 2023. Il cantate ha condiviso la foto sul suo profilo e ha scritto: “Ho questa immagine tatuata nel cuore”.

Eros ha svelato nella sue storie di Instagram che canterà con Ultimo ‘Un’emozione per sempre’, con la cantante portoricana Kany Garcia la versione spagnola ‘Una emotion para siempre’, con il cantautore messicano Carin Leon ‘Otra como tu’, con Elisa ‘Buona stella’, con Giorgia ‘Quanto amore sei’ (e la versione spagnola ‘Cuanto amor me das’), con Andrea Bocelli ‘Se bastasse una canzone’ (e la versione spagnola ‘Si bastasen un par de canciones’), con Max Pezzali ‘Come nei film’, con la cantautrice argentina Lali ‘Fuego en el fuego’. Un duetto sulle note de ‘L’Aurora’ (e ‘La Aurora’ in spagnolo) rimane misterioso (pubblicato da Eros con asterischi al posto del nome del featuring) ma secondo i fan di Laura Pausini è la cantante di Solarolo l’ospite ancora top secret. Ma rumors insistenti parlano di una star internazionale di origini italiane e tra le maggiori indiziate ci sono Nathy Peluso, Ariana Grande, Alessia Cara e Lady Gaga.

Discorso a parte merita il duetto con Jovanotti sulle note dell’inedito ‘La mia strada’ (nella versione spagnola ‘La aventura’), di cui lo stesso Jova ha scritto sui social: “Eros e io siamo amici e ci vogliamo un gran bene, e non solo, io sono un suo fan da prima che ci conoscessimo di persona. Mi piace la sua voce, il suo stile, la sua storia e il suo repertorio con quei gran pezzi che conoscono in tutto il mondo. Quando mi ha chiesto se avevo una canzone nuova per il suo album mi sono messo al lavoro e ci siamo divertiti a realizzarla nello studio di Michele Canova che l’ha prodotta. La sentirete se vi va dal 21 novembre quando uscirà questo suo nuovo album che è una festa di amici e colleghi a rendere omaggio a uno dei piú grandi cantanti della musica pop mondiale. Una storia importante, una gran bella storia”.

Le tracklist sono state pubblicate dallo stesso Eros su Instagram. Quella di ‘Una storia importante’ contiene: ‘Il mio giorno perfetto’, ‘L’Aurora’ (ft. ************), ‘Un’emozione per sempre’ (ft. Ultimo), ‘Come nei film’ (ft. Max Pezzali), ‘Festa’, ‘La mia strada’ (ft. Jovanotti), ‘Buona stella’ (ft. Elisa), ‘Se bastasse una canzone’ (ft. Andrea Bocelli), ‘Otra como tu’ (ft. Carin Leon), ‘Domani’, ‘Quanto amore sei’ (ft. Giorgia), ‘Solo insieme a te’, ‘Stupide parole romantiche’, ‘Fuego en el fuego’ (ft. Lali), ‘5 secondi’.

Quella di ‘Una Historia Importante’: ‘Mi dìa preferido’, ‘La Aurora’ (ft. ************), ‘Una emocion para siempre’ (ft. Kany Garcia), ‘Si bastasen un par de canciones’ (ft. Andrea Bocelli), ‘Fuego nel fuego’ (ft. Lali), ‘Otra como tu’ (ft. Carin Leon), ‘Mañana’, ‘Fiesta’, ‘La Aventura’ (ft. Jovanotti), ‘Cuanto amor me das’ (ft. Giorgia), ‘Solo junto a ti’, ‘Estupidas parabras romanticas’, ‘5 Segundos’, ‘Buona stella’ (ft. Elisa) e ‘Come nei film (ft. Max Pezzali).

