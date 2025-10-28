19.5 C
Firenze
martedì 28 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Eros Ramazzotti, è giallo sul duetto top secret nel nuovo album

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ giallo sull’unico duetto del nuovo album di Eros Ramazzotti ‘Una storia importante – Una historia importante’ che non è stato svelato dal cantautore nell’annuncio delle due tracklist: una per la versione italiana e l’altra per quella spagnola. Accanto al brano ‘L’Aurora’ (‘La Aurora’ nella versione spagnola) appare un featuring coperto da asterischi.  

E subito in rete si sono scatenate ipotesi e speranze dei fan: qualcuno aveva ipotizzato che si trattasse di Laura Pausini ma – a quanto apprende l’Adnkronos – si tratterà di una star internazionale di origine italiane.
 

Tra le papabili, Nathy Peluso (che segue Eros sui social ed ha la stessa casa discografica), Alessia Cara e Ariana Grande. Si vocifera anche che il featuring misterioso verrà svelato con un live a sorpresa alla vigilia dell’uscita dell’album, prevista per il 21 novembre.  

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.5 ° C
20.2 °
19.2 °
69 %
2.6kmh
40 %
Mar
20 °
Mer
20 °
Gio
18 °
Ven
22 °
Sab
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2011)ultimora (1507)vid (233)sport (66)tec (57)Lav (44)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati