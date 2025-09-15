27.8 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Esce a cercare funghi e precipita in un canalone, morto 75enne in Valtellina

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Era uscito in cerca di funghi, ma è scivolato precipitando in un canalone. E’ accaduto a Talamona, in Valtellina, ad un uomo di 75 anni che ha perso la vita. Le ricerche del 75enne sono scattate intorno all’una e un quarto di oggi pomeriggio, da parte della Soreu delle Alpi. L’uomo era uscito per cercare funghi nei boschi sopra il centro abitato di Talamona, ma non era più rientrato e il suo telefono non risultava raggiungibile. Sul posto sono intervenuti i tecnici della stazione di Morbegno, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas-Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, con otto soccorritori, insieme con il Sagf-Soccorso alpino guardia di finanza e i vigili del fuoco. Poco dopo l’uomo è stato individuato in località La Bianca, una zona caratterizzata da canali e salti di roccia a circa 1000 metri di quota, ma il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata recuperata dall’elisoccorso di Sondrio di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

