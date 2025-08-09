25.3 C
sabato 9 Agosto 2025
Esodo estivo, weekend da bollino nero: 13 milioni di auto in viaggio

(Adnkronos) – Nel weekend bollino nero oggi sabato mattina, 9 agosto, e bollino rosso domenica. Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell’esodo estivo, con 12 milioni e 640mila spostamenti di autoveicoli. Secondo l’Osservatorio mobilità stradale di Anas è atteso traffico in costante aumento a seguito della chiusura della maggior parte delle attività del Paese in vista della settimana di Ferragosto. Anas ha, quindi, ha sospeso a partire da oggi altri cantieri, oltre quelli fermati, per un totale di 1.392, oltre l’83% di quelli attivi (1.672).  La mattinata più critica sarà oggi, sabato 9 agosto, quando Viabilità Italia prevede bollino nero con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di Stato. Nel pomeriggio e nella serata di domenica si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve. In vista del grande aumento dei flussi Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale. “In vista del picco dell’esodo estivo previsto nei prossimi giorni – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – cresce il nostro impegno per garantire la massima scorrevolezza e sicurezza della circolazione lungo la rete stradale e autostradale Anas. Abbiamo aumentato il numero dei cantieri sospesi fino a 1.392 pari all’83% del totale”. ”Stiamo operando in sinergia con il ministero delle Infrastrutture e le forze dell’ordine per ridurre al minimo i disagi legati all’aumento della mobilità estiva” conclude l’amministratore delegato. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

