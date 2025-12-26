10.7 C
Firenze
venerdì 26 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Esordio da record per ‘Buen Camino’, Checco Zalone travolge il box office di Natale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Esordio straordinario per ‘Buen Camino’, l’attesa nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante che nel giorno di Natale traina il mercato cinematografico italiano e lo riporta a livelli che non si registravano dal 2011. 

Nel suo primo giorno di programmazione, giovedì 25 dicembre, il film distribuito da Medusa Film ha incassato 5.671.922 euro con una media copia di 7.744 euro e una quota del 78,8% dell’incasso complessivo al box office, pari a 7.195.899 euro. Era da 14 anni che, nel giorno di Natale, il mercato cinematografico non superava i 7 milioni di euro d’incasso totali. 

Un dato di particolare rilievo è, inoltre, la distribuzione omogenea del pubblico su tutto il territorio nazionale: il successo di ‘Buen Camino’ coinvolge tutte le regioni, dal Nord al Sud, senza una concentrazione esclusiva nelle aree tradizionalmente più forti per Checco Zalone, come il Sud Italia o la sua Puglia.  

Checco Zalone realizza anche un suo record personale: nel 2016 ‘Quo Vado’, uscito il 1° gennaio, aveva conquistato il 65,6% del mercato complessivo, e nel 2020 con ‘Tolo Tolo’, uscito sempre il 1° gennaio, il 75,7%. ‘Buen Camino’ è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10.7 ° C
11.1 °
8.9 °
69 %
3.1kmh
0 %
Ven
11 °
Sab
12 °
Dom
11 °
Lun
12 °
Mar
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1144)ultimora (1028)sport (45)Eurofocus (43)demografica (28)arresto (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati