Esplosione a Crans-Montana, Gustav Thoeni: “Non si può immaginare una cosa simile”

(Adnkronos) – Una violenta esplosione ha trasformato i festeggiamenti in tragedia nella notte di Capodanno a Crans-Montana, rinomata località sciistica svizzera. A commentare l’accaduto con l’Adnkronos è Gustav Thoeni, leggenda dello sci italiano degli anni Settanta, quattro volte vincitore della Coppa del Mondo generale e oro olimpico a Sapporo, che con quei luoghi conserva un legame diretto. “Ho fatto gare lì, anche nel periodo con Tomba. Ci siamo stati diverse volte”, ricorda con affetto.

Pur non conoscendo ancora le dinamiche dell’incidente, Thoeni non nasconde lo sgomento: “Non so bene come è successo, è una tragedia senz’altro, durante i festeggiamenti…”. E se il Capodanno è spesso un momento in cui la leggerezza rischia di diventare imprudenza, osserva che “senz’altro a causa dell’alcol… forse si è spesso anche un po’ imprudenti”, pur precisando che “un’esplosione così sicuramente non è stata cercata, almeno credo”. La notizia, racconta ancora l’ex campione di sci, “l’ho appresa per radio, mentre stavo andando in albergo. Devo ancora sentire le notizie precise di cosa è successo”.

