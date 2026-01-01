7.4 C
Firenze
sabato 3 Gennaio 2026
Esplosione in un bar di una stazione sciistica svizzera: "Diverse vittime"

REDAZIONE
Diverse persone sarebbero rimaste uccise in un’esplosione che ha scosso la località sciistica svizzera di Crans-Montana oggi, martedì 1 gennaio, secondo quanto ha confermato la polizia ai media locali. L’incendio nel bar ‘Le Constellation’ della località alpina sarebbe scoppiato nei locali sotterranei, mentre si svolgevano i festeggiamenti di Capodanno intorno all’1.30.  

I servizi di emergenza si sono subito precipitati sul posto, mentre le autorità hanno avviato un’indagine per determinare la causa di quanto accaduto.  

