Esposito segna, Adani urla: “Adesso, Erling, lo conosci?”. Ma Haaland fa doppietta

Lele Adani e un commento invecchiato decisamente male in Italia-Norvegia. Durante la telecronaca dell’ultima partita del giorne di qualificazione degli azzurri, vinta per 4-1 a San Siro dalla Nazionale scandinava, l’ex difensore, oggi opinionista Rai, si è lasciato andare a un euforico commento, ma con un pizzico di polemica, dopo il vantaggio siglato dall’attaccante dell’Inter Pio Esposito: “E adesso, caro Erling, lo conosci o no Pio?”, ha urlato Adani nel microfono. 

Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alle parole della viglia di Haaland, attaccante del Manchester City, che in conferenza stampa aveva ammesso di non conoscere Esposito: “Mi dispiace ma sono onesto, non so molto di lui. Magari queste parole mi si ritorceranno contro perché ci farà tre gol, ma non io non lo conosco. Di sicuro però se gioca con l’Italia e con l’Inter avrà qualità”.  

Di gol Esposito ne ha fatto uno, Haaland invece ha timbrato per due volte nel giro di un minuto rispondendo così, seppur indirettamente, anche ad Adani. La Norvegia poi, al triplice fischio, si è lasciata andare, direttamente sul prato di San Siro, ai festeggiamenti per la qualificazione alla fase finale del Mondiale 2026, che mancava da 27 anni. 

 

