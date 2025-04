Esposto su laurea Calderone, procura Roma apre fascicolo

(Adnkronos) – La procura di Roma ha aperto un fascicolo modello 45, senza indagati né ipotesi di reato, sul percorso accademico della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone presso la Link Campus university dopo l’esposto presentato da un professore di diritto pubblico comparato all’università di Brescia. Nell’esposto arrivato sul tavolo dei pm di piazzale Clodio, in cui si chiede di verificare la regolarità dei titoli acquisiti nel 2012 e 2016, sono allegate notizie di stampa sul caso. Accuse che già nelle scorse settimane la ministra ha respinto dicendosi “serenissima, perché il mio percorso è assolutamente limpido e corretto, quindi non ho alcun tipo di preoccupazione. I due titoli di studio conseguiti non mi hanno comportato alcun vantaggio da un punto di vista professionale e nemmeno politicamente”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)