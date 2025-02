Etna, eruzione oggi in corso: colata lavica attiva

(Adnkronos) – L’eruzione dell’Etna oggi è ancora in corso, lo stop della colata lavica ieri è stato solo temporaneo. Come conferma all’Adnkronos Giuseppe Salerno, dell’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, “la colata lavica è attiva” e prosegue, “e attualmente c’è una eruzione in corso”. La colata lavica continua così ad avanzare lentamente lungo il fianco occidentale dell’Etna in direzione Sud-Ovest, attestandosi intorno a 1.800 metri di quota. Intanto, sui paesini intorno al vulcano continua a ‘piovere’ cenere lavica. È l’effetto dell’eruzione sommitale in corso sul vulcano attivo più alto d’Europa con una bocca effusiva che si è aperta, l’8 febbraio scorso, a quota 3.050 metri, alla base del cratere Bocca Nuova. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)