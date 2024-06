Euro 2024, oggi Spagna-Italia: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Si gioca oggi, giovedì 20 giugno, la partita tra Italia e Spagna per il secondo turno d'incontri del Girone B nell'ambito di Euro 2024. Gli azzurri affronteranno le Furie Rosse all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen alle 21.La partita sarà trasmessa in diretta tv sulla Rai e su Sky. "È una delle partite più importanti della mia carriera, va messa a quel livello lì. Tutti hanno una storia da raccontare, questa è una di quelle partite che può determinare quella storia", ha detto il ct della Nazionale, Luciano Spalletti.

Quanto alla formazione, ha aggiunto, "questa volta la formazione ve la dico domani (oggi, ndr). Non la dico il giorno prima perché non mi è arrivata nessuna notizia su chi gioca degli altri. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)