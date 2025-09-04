31.4 C
Eurobasket, l’Italia cala il poker: azzurri battono Cipro 89-54

(Adnkronos) –
L’Italia di Pozzecco cala il poker agli Europei di basket 2025. Gli azzurri dopo le vittorie contro Georgia, Bosnia e Spagna, che hanno riscattato la sconfitta all’esordio contro la Grecia, hanno superato agevolmente a Limassol i padroni di casa di Cipro 89-54. Grazie a questa vittoria gli azzurri sono in corsa per il primo posto nel girone C in attesa della sfida serale tra Grecia e Spagna. Gli azzurri sono scesi in campo con il lutto sulla maglia per la scomparsa di Giorgio Armani. Con la vittoria della Slovenia 106-96 su Israele grazie ai 37 punti di Doncic, se stasera la Grecia vincerà con la Spagna, l’Italia finirà seconda e incrocerà proprio la Slovenia, mentre se la Spagna batterà la Grecia, l’Italia sarà prima del girone e incrocerà Israele agli ottavi.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

