Eurodeputati e assistenti, chi è stato riconosciuto colpevole con Marine Le Pen

(Adnkronos) – Insieme a Marine Le Pen, riconosciuta colpevole dal Tribunale di Parigi di appropriazione indebita di fondi pubblici, sono stati perseguiti anche undici deputati europei eletti sotto la bandiera del Front National (Fn) all’epoca dei fatti. Tra loro figura il vicepresidente del Rassemblement National e sindaco di Perpignan Louis Aliot, l’ex presidente ad interim del Rassemblement National Jean-François Jalkh, l’eurodeputato Nicolas Bay e l’ex numero due del partito Bruno Gollnisch. Implicati in questa vicenda, come spiega Le Monde, sono anche l’ex eurodeputato e leader del Front National, Jean-Marie Le Pen (deceduto il 7 gennaio 2025), e l’ex eurodeputato del Front National Jean-François Jalkh, 67 anni. Dodici persone sono state riconosciute colpevoli in qualità di assistenti parlamentari. Tra loro Thierry Légier r Catherine Griset, nonché gli attuali deputati del Rassemblement National Timothée Houssin e Julien Odoul, oltre a Yann Le Pen, sorella di Marine Le Pen. Dichiarati colpevoli anche quattro collaboratori del partito, tra cui Wallerand de Saint-Just, ex vicepresidente e tesoriere del partito. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)