(Adnkronos) –

La Lazio avanza ai quarti di finale di Europa League. Dopo la vittoria per 2-1 di una settimana fa in trasferta ai biancocelesti basta un pareggio per 1-1 tra le mura amiche dell’Olimpico contro il Viktoria Plzen. Al vantaggio degli ospiti con Sulc al 52′, risponde Romagnoli al 52′. Ai quarti la Lazio affronterà i norvegesi del Bodo Glimt. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)