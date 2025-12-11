7.6 C
Firenze
giovedì 11 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Europa League, oggi Celta Vigo-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 11 dicembre, i rossoblù affrontano il Celta Vigo in Spagna nella sesta giornata della fase campionato del torneo, in una partita visibile in diretta tv e streaming. La squadra di Italiano è al momento diciottesima, con 8 punti conquistati, mentre i padroni di casa occupano la decima posizione con 9 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Celta Vigo-Bologna, in campo stasera alle 21: 

Celta Vigo (3-4-2-1) Radu; J. Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Roman, Moriba, Mingueza; Duran, Zaragoza; Iglesias. All. Giraldez. 

Bologna (4-2-3-1) Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Dominguez, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano 

Celta Vigo-Bologna è visibile in diretta tv e in streaming su Sky, Sky Go e NOW. I canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio e Sky Sport, numeri 202 e 253.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
7.6 ° C
10.1 °
6.8 °
80 %
0.5kmh
75 %
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
13 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1326)ultimora (1221)sport (56)demografica (29)attualità (25)Eurofocus (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati