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Europa League, oggi Roma-Bologna – La diretta

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(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League e affronta il Bologna allo stadio Olimpico oggi, giovedì 19 marzo, nel ritorno degli ottavi di finale. Si riparte dal pareggio per 1-1 della scorsa settimana, con i gol di Bernardeschi e Pellegrini. Calcio d’inizio alle 21.
 

Dove vedere Roma-Bologna? La partita sarà visibile su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno (201) o Sky Sport (252). Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now. 

Chi vincerà il derby europeo affronterà ai quarti la vincente della doppia sfida tra Lille e Aston Villa.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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