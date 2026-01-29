Europa League, risultati e classifica: dalla Roma al Bologna, tutti i verdetti

6.8 C
Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Si chiude la fase campionato dell’Europa League 2025/26. Oggi, giovedì 29 gennaio, si è giocata la giornata conclusiva della ‘League Phase’, che ha disegnato la classifica finale, con tutti i verdetti. Dalle squadre qualificate direttamente agli ottavi alle altre che dovranno passare i playoff, ecco com’è andata alle italiane Bologna e Roma. 

Ecco tutti i risultati dell’ultima giornata di Europa League: 

Celtic-Utrecht 4-2 

Stoccarda-Young Boys 3-2 

Porto-Rangers 3-1 

Lione-Paok 4-2 

Stella Rossa-Celta Vigo 1-1 

Midtjylland-Dinamo Zagabria 2-0 

Go Ahead Eagles-Braga 0-0 

Nottingham-Ferencvaros 4-0 

Betis-Feyenoord 2-1 

Ludogorets-Nizza 1-0 

Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3
 

Lilla-Friburgo 1-0 

Sturm-Brann 1-0 

Aston Villa-Salisburgo 3-2 

Panathinaikos-Roma 1-1
 

Basilea-Viktoria Plzen 0-1 

Steaua-Fenerbahce 1-1 

Genk-Malmo 2-1 

Ecco la classifica della fase campionato di Europa League: 

1) Lione 19 

2) Aston Villa 21 

3) Midtjylland 19 

4) Betis 17 

5) Porto 17 

6) Braga 17 

7) Friburgo 17 

8) Roma 16
 

9) Genk 16 

10) Bologna 15
 

11) Stoccarda 15 

12) Ferencvaros 15 

13) Nottingham 14 

14) Plzen 14 

15) Stella Rossa 14 

16) Celta 13 

17) Paok 12 

18) Lilla 12 

19) Fenerbahce 12 

20) Panathinaikos 12 

21) Celtic 11 

22) Ludogorets 10 

23) Dinamo Zagabria 10 

24) Brann 9 

25) Young Boys 9 

26) Sturm 7 

27) Steaua 7 

28) Go Ahead Eagles 7 

29) Feyenoord 6 

30) Basilea 6 

31)Salisburgo 6 

32) Rangers 4  

33) Nizza 3 

34) Utrecht 1 

35) Malmo 1 

36) Maccabi Tel Aviv 1 

La Roma va così direttamente agli ottavi. Playoff per il Bologna. 

Le squadre qualificate ai playoff si affronteranno ora in spareggi a eliminazione diretta (andata il 19 febbraio, ritorno il 26), con le vincenti che approderanno agli ottavi di finale. Ecco le squadre teste di serie: Genk, Bologna, Stoccarda, Ferencvaros, Nottingham, Plzen, Stella Rossa, Celta. 

Ecco le non teste di serie: Paok, Lilla, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagabria, Brann 

Questi i possibili accoppiamenti del sorteggio di domani:  

Genk/Bologna vs Dinamo Zagabria /Brann 

Stoccarda/Ferencvaros vs Celtic /Ludogorets  

Nottingham Forest/Viktoria Plzen vs Fenerbache / Panathinaikos 

Stella Rossa/Celta Vigo vs Paok/Lille  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

