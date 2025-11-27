Europa League, Roma-Midtjylland 2-1: grande festa all’Olimpico

(Adnkronos) – La Roma batte 2-1 il Midtjylland in casa conquistando la prima vittoria europea stagionale allo stadio Olimpico, dopo i ko con Lille e Viktoria Plzen. Un successo che rilancia la squadra di Gasperini nella corsa alle prime otto posizioni del girone unico di Europa League, che varrebbe il passaggio diretto agli ottavi di finale senza passare per il playoff. I giallorossi salgono a quota 9 in classifica, portandosi a tre lunghezze proprio dai danesi, fino ad oggi sempre vincenti in Europa.

A sbloccare il match è El Aynaoui al 7′, bravo a girare al volo sul cross di Celik. La Roma, con Dybala titolare dal primo minuto al rientro dall’infortunio e schierata con diverse novità, mantiene ritmo e iniziativa per tutta la prima frazione. I danesi provano a ripartire ma non riescono a costruire pericoli per la porta di Svilar. Unica nota stonata per i capitolini l’infortunio alla caviglia di Koné, costretto a uscire al 27′ sostituito da Cristante.

Nella ripresa i giallorossi aumentano ulteriormente la pressione. Dybala va vicino al raddoppio al 55’, trovando la deviazione decisiva di Olafsson. Gasperini inserisce forze fresche e la scelta paga nel finale: all’83’ Bailey, al rientro, serve El Shaarawy che firma il 2-0. I danesi accorciano all’87’ con Paulinho su assist di Jensen. Nel recupero padroni di casa vicini al tris con El Shaarawy che colpisce la traversa. E’ l’ultima emozione della partita e così al triplice fischio del montenegrino Dabanovic scatta la festa dei 60.000 dell’Olimpico.

