8.9 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Europa League, Roma-Midtjylland 2-1: grande festa all’Olimpico

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Roma batte 2-1 il Midtjylland in casa conquistando la prima vittoria europea stagionale allo stadio Olimpico, dopo i ko con Lille e Viktoria Plzen. Un successo che rilancia la squadra di Gasperini nella corsa alle prime otto posizioni del girone unico di Europa League, che varrebbe il passaggio diretto agli ottavi di finale senza passare per il playoff. I giallorossi salgono a quota 9 in classifica, portandosi a tre lunghezze proprio dai danesi, fino ad oggi sempre vincenti in Europa. 

A sbloccare il match è El Aynaoui al 7′, bravo a girare al volo sul cross di Celik. La Roma, con Dybala titolare dal primo minuto al rientro dall’infortunio e schierata con diverse novità, mantiene ritmo e iniziativa per tutta la prima frazione. I danesi provano a ripartire ma non riescono a costruire pericoli per la porta di Svilar. Unica nota stonata per i capitolini l’infortunio alla caviglia di Koné, costretto a uscire al 27′ sostituito da Cristante. 

Nella ripresa i giallorossi aumentano ulteriormente la pressione. Dybala va vicino al raddoppio al 55’, trovando la deviazione decisiva di Olafsson. Gasperini inserisce forze fresche e la scelta paga nel finale: all’83’ Bailey, al rientro, serve El Shaarawy che firma il 2-0. I danesi accorciano all’87’ con Paulinho su assist di Jensen. Nel recupero padroni di casa vicini al tris con El Shaarawy che colpisce la traversa. E’ l’ultima emozione della partita e così al triplice fischio del montenegrino Dabanovic scatta la festa dei 60.000 dell’Olimpico. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
8.9 ° C
9.5 °
8.2 °
51 %
8.1kmh
20 %
Gio
9 °
Ven
10 °
Sab
10 °
Dom
11 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1611)ultimora (1506)demografica (53)sport (52)attualità (29)Regione Toscana (24)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati