Europa League, Roma-Porto 3-2 e giallorossi agli ottavi

(Adnkronos) – La Roma batte il Porto per 3-1 nel ritorno dei playoff di Europa League e si qualifica per gli ottavi di finale. Dopo il pareggio per 1-1 all'andata, i giallorossi si impongono al ritorno in rimonta con la doppietta di Dybala e con il gol di Pisilli. Il Porto va in vantaggio al 27′ con Aghehowa che insacca con una splendida rovesciata coronando l'azione innescata dal rinvio errato di Svilar. La Roma incassa il colpo, riparte e ribalta il match prima dell'intervallo. Dybala apre il suo show al 35′, sfruttando la sponda di Shomurodov e insaccando da distanza ravvicinata con un tocco di esterno sinistro: 1-1. L'argentino completa doppietta e rimonta al 39′: imbucata di Koné, Dybala controlla e piazza il pallone nell'angolino basso sul primo palo per il 2-1. La strada per la Roma sembra mettersi totalmente in discesa al 50′. Eustaquio colpisce Paredes, il Var non si lascia sfuggire l'episodio: cartellino rosso e Porto in 10 per tutto il secondo tempo. I padroni di casa sfiorano ripetutamente il tris prima di correre un enorme rischio al 69′. Aghehowa fa tutto da solo, palo pieno. Il sipario sulla gara cala all'83'. Dybala, sempre lui, innesca Angelino che arriva sul fondo e mette al centro un pallone d'oro: Pisilli è puntuale all'appuntamento per il tap-in, 3-1. Prima del fischio finale, la Roma prova a complicarsi la vita: autogol di Rensch, 3-2.