Europa League, sorteggio playoff: la Roma sfiderà il Porto

(Adnkronos) – In Europa League è tempo di playoff. Dopo la fine della fase campionato, si sono svolti i sorteggi degli spareggi, in cui sarà impegnata la Roma, con la Lazio, già agli ottavi di finale grazie al primo posto conquistato in classifica, spettatrice interessata. La squadra giallorossa ha vinto nell’ultima giornata contro l’Eintracht Francoforte ed è riuscita a staccare il pass per la prossima fase del torneo, piazzandosi al 15esimo posto. La Roma, ai playoff di Europa League affronterà il Porto. La squadra portoghese ha finito al 18esimo posto grazie alla, decisiva, vittoria esterna contro il Maccabi Tel Aviv. L’andata si giocherà in Portogallo il 13 febbraio, mentre il ritorno sarà all’Olimpico una settimana dopo, il 20. Porto-Roma Paok Salonicco-FCSB Union Saint Gilloise-Ajax Midtjylland-Real Sociedad Az Alkmaar-Galatasaray Ferencvaros-Viktoria Plzen Twente-Bodo Glimt Fenerbahce-Anderlecht Alla fine dei playoff, ci sarà un nuovo sorteggio (il 21 febbraio). Qui entreranno in scena per gli ottavi le prime otto squadre della fase campionato, tra cui la Lazio. La curiosità è che, per i biancocelesti, tra i possibili accoppiamenti c’è proprio quello con la Roma, per un inedito derby europeo. La squadra di Baroni potrà pescare una tra una tra: Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros e Porto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)