Europa League, sorteggio playoff: per il Bologna c'è il Brann Bergenn

(Adnkronos) – Il Bologna ha conosciuto la propria avversaria ai playoff di Europa League nel sorteggio di oggi, venerdì 30 gennaio. I rossoblù affronteranno i norvegesi del Brann Bergen nello spareggio per gli ottavi. Il sorteggio di Nyon ha definito anche gli eventuali accoppiamenti per gli ottavi di finale, con la Roma spettatrice interessata.  

Ecco tutti gli accoppiamenti degli spareggi (andata il 19 febbraio, ritorno il 26 febbraio): 

Brann – Bologna
 

Paok Salonicco – Celta Vigo 

Lille – Stella Rossa 

Panathinaikos – Viktoria Plzen 

Fenerbahce – Nottingham Forest 

Ludogorets – Ferencvaros 

Celtic – Stoccarda 

Dinamo Zagabria – Genk 

 

 

