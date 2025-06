Europei, l’Italia è oro nel fioretto a squadre femminile

(Adnkronos) – Le azzurre del fioretto a squadre femminile hanno battuto la Francia 38-37 nella finale dei campionati europei di scherma in corso di svolgimento a Genova. Il quartetto composto da Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Alice Volpi, prima di battere all’ultima stoccata le colleghe francesi, ha battuto la Germania 45-42 nei quarti e la Spagna 45-29 in semifinale. Gli azzurri della sciabola a squadre maschile hanno perso contro l’Ungheria campione in carica 45-35 nella finale dei campionati europei di scherma in corso di svolgimento a Genova. Il quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre conquista la nona medaglia azzurra nella quarta giornata della competizione continentale, cedendo solo agli ungheresi campioni del mondo – Nicolas Iliasz, Krisztian Rabb, Andras Szatmari, Aron Szilagyi – che hanno estromesso proprio gli azzurri nei Mondiali a marzo in semifinale, dopo aver battuto 45-38 la Germania ai quarti e 45-42 la Francia in semifinale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)