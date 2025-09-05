24.1 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Europei U21, qualificazioni: Italia-Montenegro 2-1

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Inizia con una vittoria il nuovo percorso dell’Italia Under 21 guidata dal commissario tecnico Silvio Baldini. Gli Azzurrini cominciano il loro percorso di qualificazione all’Europeo di categoria contro i pari età di Montenegro a La Spezia vincendo 2-1 in rimonta. Azzurrini in svantaggio dopo soli quattro minuti a causa di un errore in difesa, con la rete di Kotic. Nella ripresa l’Italia pareggio con Lipani al 52′ per poi vincere con il gol vittoria su rigore firmato da Koleosho al 79′. La prossima gara è in programma martedì alle ore 18.15 in casa della Macedonia.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.1 ° C
24.6 °
22.1 °
65 %
0.5kmh
0 %
Ven
23 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (17)Gaza (14)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (11)arresto (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati