Europei vasca corta: Curtis e Cerasuolo da oro, Martinenghi e Lazzari bronzo

(Adnkronos) – Valanga di medaglie azzurre agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, in Polonia. Una super Sara Curtis vince la medaglia d’oro nei 50 dorso. L’azzurra ha dominato la gara in 25″49, nuovo record europeo e primato dei Campionati. Argento alla francese Analia Pigree in 25″96 e bronzo all’olandese Maaike de Waard in 25″97. Dopo l’oro, Curtis conquista anche l’argento nei 50 stile libero femminili. La piemontese condivide il secondo posto con la francese Meryl Gastaldello. Oro alla polacca Katarzyna Wasick (23″20), mentre chiude al quarto posto l’altra azzurra Silvia Di Pietro in 23″70. 

Doppietta azzurra, quindi, con Simone Cerasuolo (GS Fiamme Oro/Imolanuoto) che conquista la medaglia d’oro nei 50 rana in 25″67, nuovo record italiano, e Nicolò Martinenghi (CC Aniene) che conquista il bronzo in 25″86. Argento al turco Huseyin Emre Sakci, argento in 25″85.  

Medaglia di bronzo nei 50 dorso anche per Francesco Lazzari. Il nuotatore lombardo ha chiuso in 22″76 alle spalle dell’estone Ralf Tribuntsov (22″68) e del ceco Miroslav Knedla (22″69). Quarto posto per l’altro azzurro Lorenzo Mora in 22″83. 

sport

© Riproduzione riservata

