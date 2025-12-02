Europei vasca corta, Quadarella argento nei 400 stile libero

10.5 C
martedì 2 Dicembre 2025
(Adnkronos) – L’azzurra Simona Quadarella conquista la medaglia d’argento nei 400 stile libero femminile agli Europei in vasca corta di Lublino in Polonia, la prima per l’Italia, piazzando la zampata nel finale, chiudendo in 3.56.70, nuovo record italiano tolto a Federica Pellegrini. L’oro va alla tedesca Isabel Gose che si conferma a suo agio nella vasca corta e vince migliorando il record europeo in 3.54.33. Terzo posto alla britannica Colbert, in 3.56.71, Settimo posto per l’altra azzurra Anna Chiara Mascolo, alla prima finale internazionale, con 4.04.13. 

