Eurovision 2025, oggi seconda semifinale: tutto quello che c’è da sapere

(Adnkronos) – Seconda semifinale oggi, giovedì 15maggio, dell’Eurovision Song Contest 2025. La prima semifinale di martedì 13 maggio ha selezionato i primi 10 finalisti. Stasera al St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, succederà lo stesso. Molta attesa per come sarà accolta la concorrente israeliana, la cantante Yuval Raphael. Questa sera si esibiranno i restanti 16 dei 37 Paesi in gara, per 10 posti disponibili. Chi supererà la selezione si esibirà nella finale di sabato 17 maggio insieme ai 10 cantanti già scelti martedì (tra cui Gabry Ponte), ai cinque Big Five (Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito) e alla Svizzera, Paese ospitante. Ogni esibizione sarà preceduta da una clip video di presentazione in cui ogni artista troverà in un armadietto una cartolina raffigurante una località svizzera. Nel luogo rappresentato, il cantante sarà accolto da un anfitrione locale, con cui svolgerà un attività. Appuntamento su Rai 2 alle 21 (anteprima dalle 20.15) e Rai Radio2. In streaming su RaiPlay. La finale, sabato 17 maggio, in prima serata su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay. La seconda semifinale dovrebbe concludersi con l’annuncio della seconda classifica provvisoria intorno alle 23,15.

A condurre le tre serate in Rai ci saranno Gabriele Corsi, ormai un veterano al suo quinto anno di conduzione, e la new entry Big Mama, la prima ex concorrente del Festival della Canzone Italiana a commentare per l'Italia la gara eurovisiva. Altra novità di questa edizione sarà il portavoce che annuncerà il risultato del voto della giuria italiana nel corso della serata finale. La gara – Australia: Go-Jo, Milkshake Men; – Montenegro: Nina Žižić, Dobrodošli – Irlanda: Emmy, Laika Party – Lettonia: Tautumeitas, Bur man laimi – Armenia: Parg, Survivor – Austria: JJ, Wasted Love – Regno Unito: Remember Monday, What the Hell Just Happened? (già qualificato in finale) – Grecia: Klavdia, Asteromata – Lituania: Katarsis, Tavo asys – Malta: Miriana Conte, Serving – Georgia: Mariam Shengelia, Freedom – Francia: Louane, Maman (già qualificato in finale) – Danimarca: Sissal, Hallucination – Repubblica Ceca: Adonxs, Kiss Kiss Goodbye – Lussemburgo: Laura Thorn, La poupée monte le son – Israele: Yuval Raphael, New Day Will Rise – Germania: Abor & Tynna, Baller (già qualificato in finale) – Serbia: Princ, Mila – Finlandia: Erika Vikman, Ich komme