Eurovision 2026, sarà Vienna ad ospitare la 70esima edizione

(Adnkronos) – Sarà Vienna, la capitale dell’Austria, a ospitare il 70esima Eurovision Song Contest nel maggio 2026. L’annuncio è stato dato dall’emittente pubblica Orf e dall’EbuBU (European Broadcasting Union), che hanno scelto la città al termine di un processo di selezione. L’Austria si è guadagnata il diritto di organizzare l’evento dopo la vittoria di JJ all’edizione di Basilea, dove ha trionfato con il brano ‘Wasted Love’, regalando al suo paese il terzo titolo nella storia della competizione. Le date da segnare in calendario sono quelle di martedì 12 e giovedì 14 maggio per le Semifinali, e di sabato 16 maggio per la Grand Final. Tutte le serate si svolgeranno alla Wiener Stadthalle, la più grande arena indoor del paese. Per Vienna sarà un ritorno alle grandi atmosfere eurovisive, trattandosi della terza volta che ospita la manifestazione. La prima occasione fu nel 1967, dopo la vittoria di Udo Jürgens con ‘Merci Chérie’ nel 1966. La più recente è stata nel 2015, in seguito al trionfo di Conchita Wurst l’anno precedente. La scelta di Vienna è arrivata dopo una valutazione competitiva che ha tenuto conto delle infrastrutture, della capacità ricettiva per delegazioni, stampa e fan, e della qualità delle strutture proposte. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)