Eurovision, al via la finale: Gabry Ponte con bandiera San Marino e i colori dell’Italia

A Basilea prende il via il gran finale dell'Eurovision song contest 2025. La serata finale si è aperta con il vincitore dell'anno scorso, Nemo che ha cantato 'The code'. Sono 26 i Paesi che tornano a esibirsi nell'arena St. Jakobshalle per contendersi il microfono di cristallo. Un'area sold out: 36mila persone e biglietti venduti in meno di due ore. Gli artisti hanno sfilato ognuno con la propria bandiera e Gabry Ponte, rappresentante di San Marino, ha sfilato con la bandiera sammarinese ma indossando i colori italiani: pantaloni rossi, maglia bianca e giacca verde. Ad aprire la gara è la Norvegia (Kyle Alessandro – "Lighter"). A seguire: 2. Lussemburgo (Laura Thorn – "La Poupée Monte Le Son"); 3. Estonia (Tommy Cash – "Espresso Macchiato"); 4. Israele (Yuval Raphael – "New Day Will Rise"); 5. Lituania (Katarsis – "Tavo Akys"); 6. Spagna (Melody – "Esa Diva"); 7. Ucraina (Ziferblat – "Bird of Pray"); 8. Regno Unito (Remember Monday – "What The Hell Just Happened?"); 9. Austria (JJ – "Wasted Love"); 10. Islanda (VÆB – "Róa"); 11. Lettonia Tautumeitas – "Bur Man Laimi"); 12. Paesi Bassi (Claude – "C'est La Vie"); 13. Finlandia (Erika Vikman – "Ich komme"). E ancora: 14. Italia (Lucio Corsi – "Volevo Essere Un Duro"); 15. Polonia (Justyna Steczkowska – "Gaja"); 16. Germania (Abor & Tynna – "Baller"); 17. Grecia (Klavdia – "Asteromáta"); 18. Armenia (Parg – "Survivor"); 19. Svizzera (Zoë Më – "Voyage"); 20. Malta (Miriana Conte – "Serving"); 21. Portogallo (Napa – "Deslocado"); 22. Danimarca (Sissal – "Hallucination"); 23. Svezia (Kaj – "Bara Bada Bastu"); 24. Francia ( Louane – "maman"); 25. San Marino (Gabry Ponte – "Tutta L'Italia"); 26. Albania (Shkodra Elektronike – "Zjerm").