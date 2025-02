Eva Henger chi è, la modella ospite oggi 2 febbraio a Verissimo: dal ‘canna-gate’ all’incidente

(Adnkronos) –

Eva Henger sarà ospite oggi, domenica 2 febbraio, a Verissimo. La modella ungherese torna nello studio di Silvia Toffanin per condividere la sua storia e il suo passato nel mondo della pornografia. Eva Henger nasce a Győr, in Ungheria, nel 1972. La carriera da modella per Eva comincia presto: nel 1989 partecipa e vince il concorso di bellezza Miss Teen Ungheria 1989, mentre l’anno successivo trionfa a Miss Alpeadria del 1990. Inizia così una breve carriera come ragazza immagine nei night club di Budapest. Nel 1995 si trasferisce in Italia e conosce il regista Riccardo Schicchi, grazie al quale realizza i primi servizi fotografici a luci rosse e comincia a girare film pornografici. Nel 2001 debutta accanto a Nina Moric su RaiDue a ‘Convenscion’ e ‘Superconvenscion’, poi con Max Tortora e Max Giusti in ‘Stracult’. Dopo la conduzione di ‘Paperissima Sprint’ e l’occasione di partecipare come opinionista in programmi Mediaset, come ‘Pomeriggio Cinque’, nel 2017 Eva partecipa alla tredicesima edizione de ‘L’isola dei famosi’ ma viene eliminata dopo una sola settimana. La sua partecipazione tuttavia passa alla storia del reality per la vicenda del ‘canna-gate’. L’attrice ha accusato il concorrente Francesco Monte di fumare erba sull’isola dei naufraghi, causando la squalifica del modello ex-tronista, che successivamente l’ha querelata. Nel 1994 Eva Henger si unisce in matrimonio con Riccardo Schicchi, il regista con cui realizza i primi film erotici durante i suoi primi anni in Italia. Dalla relazione nasce la loro prima figlia, Mercedesz, anche se successivamente l’attrice confessa di non essere figlia biologica di Schicchi. Dopo la nascita del secondogenito, Riccardino, la relazione con Schicchi si interrompe ma non si separano mai legalmente. Nel 2012 è stata Eva ad annunciare la morte del marito, che da tempo soffriva di una grave forma di diabete di tipo 2. Nel 2013 Eva Henger sposa il produttore cinematografico Massimiliano Caroletti, con cui ha una figlia, Jennifer, nata nel 2009. Eva Henger e il marito Caroletti sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale in Ungheria: uno scontro frontale in cui sono morte le due persone a bordo dell’altro auto. L’attrice è rimasta gravemente ferita riportando fratture che l’hanno costretta a stare sulla sedia a rotelle. Grazie a mesi e mesi di riabilitazione è riuscita a tornare in salute. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)