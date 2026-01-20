Eva Henger, l’incubo delle protesi al seno: “Non ho potuto più muovere il braccio”

(Adnkronos) – “Non ho potuto più muovere il braccio sinistro”. Eva Henger ospite oggi a La volta buona ha raccontato l’esperienza estremamente negativa legata a un intervento chirurgico al seno risalente agli anni ’90.

“Sono stata sfortunata – ha spiegato l’attrice – all’epoca venivano utilizzate delle protesi che poi sono state ritirate dal mercato”. Secondo il suo racconto, le protesi si sarebbero rotte provocandole “diversi danni”. “Non mi ero accorta subito che la protesi si era rotta, ho iniziato ad avere brufoli e infiammazione. Il liquido della protesi si era diffuso ovunque”, ha aggiunto.

Successivamente, Henger si è sottoposta a un secondo intervento per la rimozione delle protesi danneggiante: “Le hanno sostituite con altre protesi, ma evidentemente era troppo presto per rimetterne delle altre. È successo un disastro: i liquidi sono finiti nel muscolo e non riuscivo più ad alzare il braccio”. La situazione si è risolta con un terzo intervento: “Ho conosciuto un medico straordinario che in 5 ore di operazione è riuscito a togliere tutto”, ha concluso.

