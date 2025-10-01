19.1 C
Evenepoel imprendibile, ma Ganna è argento agli Europei di ciclismo

(Adnkronos) –
Pippo Ganna conquista uno splendido argento oggi, mercoledì 1 ottobre, agli Europei di ciclismo in corso in Francia, dietro un imprendibile Remco Evenepoel, fresco di secondo posto alle spalle dello sloveno Tadej Pogacar ai Mondiali in Ruanda e dominatore della specialità anche nel Vecchio Continente. L’azzurro ha pagato 43″ di ritardo al belga, che ha chiuso la prova in 28’26”, alla media di 50,63 chilometri orari. Bronzo al danese Niklas Larsen. 

 

sport

