19.3 C
Firenze
lunedì 6 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Everest, un morto e oltre 200 alpinisti ancora bloccati da bufera di neve

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un escursionista è morto e 200 sono rimasti bloccati sul monte Everest a causa delle abbondanti e improvvise nevicate che si sono registrate nelle regioni montuose nordoccidentali e occidentali della Cina. Lo ha reso noto l’emittente televisiva Cctv, precisando che centinaia di escursionisti stanno gradualmente raggiungendo un posto sicuro dopo che erano stati colti di sorpresa da condizioni avverse estreme e inaspettate mentre erano impegnati in una gita durante una festa nazionale di otto giorni. 

La Cctv ha spiegato che grazie all’intervento di centinaia di soccorritori e di due droni si è riusciti a raggiungere e a trarre in salvo oltre 130 persone nella regione di Qinghai. L’alpinista morto è stato colpito da ipotermia e mal di montagna nella Valle della Tigre. Continuano le ricerche per localizzare altri escursionisti nella regione, ha aggiunto l’emittente senza specificare quanti. Nel vicino Tibet 350 escursionisti rimasti intrappolati nella neve in una valle che conduce al versante orientale del monte Everest sono riusciti a raggiungere la città di Qudang, ha riferito la Cctv ieri sera. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.3 ° C
20.8 °
18.8 °
47 %
1.5kmh
0 %
Lun
20 °
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (680)ultimora (476)Lav (34)tec (34)vid (31)fin (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati