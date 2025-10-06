Everest, un morto e oltre 200 alpinisti ancora bloccati da bufera di neve

(Adnkronos) – Un escursionista è morto e 200 sono rimasti bloccati sul monte Everest a causa delle abbondanti e improvvise nevicate che si sono registrate nelle regioni montuose nordoccidentali e occidentali della Cina. Lo ha reso noto l’emittente televisiva Cctv, precisando che centinaia di escursionisti stanno gradualmente raggiungendo un posto sicuro dopo che erano stati colti di sorpresa da condizioni avverse estreme e inaspettate mentre erano impegnati in una gita durante una festa nazionale di otto giorni.

La Cctv ha spiegato che grazie all’intervento di centinaia di soccorritori e di due droni si è riusciti a raggiungere e a trarre in salvo oltre 130 persone nella regione di Qinghai. L’alpinista morto è stato colpito da ipotermia e mal di montagna nella Valle della Tigre. Continuano le ricerche per localizzare altri escursionisti nella regione, ha aggiunto l’emittente senza specificare quanti. Nel vicino Tibet 350 escursionisti rimasti intrappolati nella neve in una valle che conduce al versante orientale del monte Everest sono riusciti a raggiungere la città di Qudang, ha riferito la Cctv ieri sera.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)