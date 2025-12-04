9.6 C
Firenze
giovedì 4 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ex Ilva, a Genova il corteo degli operai. Appello di Salis: “No alla violenza”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Metalmeccanici in piazza oggi, giovedì 4 dicembre, a Genova per lo sciopero generale delle tute blu in difesa dell’Ex Ilva di Genova Cornigliano. La manifestazione è diretta in prefettura partendo dai giardini Melis e proseguendo per ponte Pieragostini, via Degola, piazza Montano, via Cantore, via Buozzi, via Adua, via Gramsci, piazza della Nunziata, piazza Portello e piazza Corvetto.  

In testa al corteo la sindaca di Genova Silvia Salis che ha chiesto agli operai di non cedere alla violenza per “non fornire un alibi”. L’attenzione delle forze dell’ordine resta comunque massima dopo le parole di alcuni rappresentanti sindacali che nei giorni scorsi non avevano escluso scontri con le forze dell’ordine. “Lo dico in italiano – ha detto lo storico segretario della Fiom-Cgil genovese, Franco Grondona – se necessario ci andiamo a picchiare con le Forze di Polizia, noi non abbiamo paura. Così andiamo sulle pagine dei giornali e poi sono fatti del Governo dire che picchia gli operai che lottano per difendere la fabbrica e l’occupazione a Genova”.  

“Oggi c’è lo sciopero generale dei metalmeccanici a Genova con manifestazione, a cui partecipo anche io – afferma Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil ai microfoni di Radio Anch’io di Radio 1 – , come a Taranto sono stati fatti i picchetti e a Racconigi a Novi Ligure gli scioperi e i cortei. Scioperiamo e manifestiamo perché vogliamo tornare a lavorare sulla base del piano che il governo stesso insieme ai commissari aveva presentato”.  

“Noi abbiamo scioperato quando c’era Arcelor Mittal e abbiamo permesso il fatto che fosse allontanata dalla gestione dell’azienda, dal momento che stava distruggendo gli impianti. Il punto è – sottolinea -che oggi il piano che era stato presentato dal ministro Urso e che noi abbiamo condiviso, quello che prevedeva i tre impianti di Dri e i famosi quattro forni elettrici di cui uno a Genova, dalla sera alla mattina è stato cancellato. Ieri ho visto il ministro Urso parlare in Parlamento e dire che va tutto bene, tutto funziona. Ma non è così, la realtà è un’altra”.  

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.6 ° C
12.3 °
8.4 °
81 %
0.5kmh
0 %
Gio
10 °
Ven
12 °
Sab
12 °
Dom
12 °
Lun
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1452)ultimora (1354)sport (54)demografica (44)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati