Ex Ilva, annuncio di Urso: “Approvata autorizzazione integrata ambientale, stabilimento è salvo”

(Adnkronos) – L'autorizzazione integrata ambientale per l'ex Ilva di Taranto "è stata rilasciata pochi minuti fa. Taranto continuerà, lo stabilimento è salvo. La siderurgia italiana è salva, l'industria italiana può ancora avere l'acciaio". Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel suo intervento alla seconda giornata del XX Congresso della Cisl, affermando di aver appena "ricevuto il messaggio" sulla decisione della conferenza dei servizi. L'autorizzazione, aveva spiegato poco prima il ministro, è una sorta di "ponte" in attesa che si giunga al "piano di decarbonizzazione che deve essere approvato perché io non posso imporre la nave rigassificatrice al comune di Taranto, né posso fare una gara se il Comune si oppone ad un fattore abilitante. Nessuno investe se non ha certezza che l'investimento si realizzi". Intanto però "incombe la sentenza del Tribunale di Milano" che potrebbe disporre la chiusura degli impianti, mandando così "a casa tutti i lavoratori dell'Ilva, sia a Taranto che al Nord, con una ricaduta esplosiva anche sull'indotto, che conta circa 25mila lavoratori". E quindi "per evitare questo, il governo si assume la responsabilità, attraverso gli organi tecnici competenti, di rilasciare un'Aia che consenta di tenere aperti gli stabilimenti", aveva affermato Urso.