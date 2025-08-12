38 C
Ex Ilva, firmata l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti

(Adnkronos) – Firmata l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti ex Ilva. L’accordo è stato siglato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy da tutte le amministrazioni nazionali e locali. È quanto si apprende da fonti del Mimit. Nell’accordo sulla decarbonizzazione dell’ex Ilva le parti “si impegnano a convocare una nuova riunione del tavolo in data successiva al 15 settembre – termine ultimo per la presentazione di offerte vincolanti – per esaminare le prime evidenze della Procedura e valutare la possibile localizzazione degli impianti di preridotto (Dri) utili per l’approvvigionamento dei forni elettrici” si legge nel testo dell’accordo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

