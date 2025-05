Ex Ilva, incontro governo-sindacati: tavolo sospeso e aggiornato alla prossima settimana

(Adnkronos) – Si è concluso a Palazzo Chigi, dopo oltre due ore, il tavolo di confronto tra il governo e i sindacati metalmeccanici per fare il punto sull’ex Ilva di Taranto. La riunione è stata presieduta dal sottosegretario Alfredo Mantovano. Il tavolo è stato sospeso e aggiornato all’inizio della prossima settimana, credibilmente tra lunedì e martedì. “Siamo a un passo da una situazione molto più complessa: dobbiamo evitare che diventi irreparabile, per questo siamo venuti a Palazzo Chigi e per questo abbiamo sospeso l’incontro”, ha detto il leader della Fiom, Michele De Palma. “Alle questioni che abbiamo posto sulla continuità industriale, occupazionale e degli obiettivi che riguardano il futuro e il presente dell’azienda e dei lavoratori, il governo non ha dato risposte necessarie. Ci riconfronteremo la prossima settimana”, ha spiegato De Palma. “Oggi non abbiamo avuto risposte quindi valuteremo quando ci convocheranno lunedì se dare una risposta in termini di lotta o se riusciamo a trovare una quadratura del cerchio”, ha dichiarato il leader della Fim, Ferdinando Uliano, rispondendo a chi gli chiedeva se i sindacati valutano altre iniziative di lotta dopo lo sciopero unitario di 4 ore proclamato oggi in tutti i siti di Acciaierie d’Italia.

Operai dell’ex Ilva hanno bloccato la statale di Taranto. “Siamo stanchi, vogliamo lavorare”, il grido dei lavoratori. “L’incontro non è andato bene, era necessario continuare ma non c’erano le condizioni. Il tavolo è stato sospeso, riprenderemo nei primi giorni della prossima settimana”, ha detto il leader della Uilm, Rocco Palombella, al termine del tavolo a Palazzo Chigi. “Noi abbiamo chiesto delle garanzie per i lavoratori e di prospettiva, di ripristinare una condizione di normalità negli stabilimenti. Queste tematiche, al momento, non hanno avuto risposte. E quindi abbiamo ritenuto, insieme alla presidenza del Consiglio e ai ministri, di aggiornare il tavolo nei prossimi giorni”, tra “lunedì e martedì”, ha spiegato il segretario generale delle tute blu di via Lucullo. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)