13.3 C
Firenze
martedì 18 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ex Ilva, odori nauseabondi e malori tra i dipendenti: chiesto un “intervento immediato”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Odori nauseabondi nello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto, “di presunta origine gassosa” e che hanno provocato “malesseri tra il personale presente”. Lo denunciano oggi, martedì 18 novembre, i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (Rls) di Fiom, Fim e Uilm chiedendo un intervento immediato di Arpa Puglia e Acciaierie d’Italia. “Segnaliamo che nella mattinata odierna, all’interno dello stabilimento, si è diffuso un odore nauseabondo di presunta origine gassosa, tale da rendere l’aria quasi irrespirabile e da provocare malesseri tra il personale presente”, si legge in un comunicato di sicurezza degli Rls inviato ad Arpa Puglia e Acciaierie d’Italia, che l’AdnKronos ha potuto visionare. 

“Non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo – si legge nel testo – e riteniamo inaccettabile dover continuare a respirare, anche inconsapevolmente, qualcosa che potrebbe rivelarsi potenzialmente pericoloso per la salute. Chiediamo pertanto ad Arpa Puglia e alla direzione centrale di Acciaierie d’Italia un intervento immediato per accertare le cause dell’accaduto, adottare le necessarie misure di tutela e prevenire il ripetersi di situazioni analoghe”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
13.3 ° C
13.8 °
11.8 °
65 %
7.2kmh
20 %
Mar
12 °
Mer
13 °
Gio
13 °
Ven
11 °
Sab
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1604)ultimora (1508)sport (56)demografica (40)attualità (33)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati