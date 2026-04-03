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Ex parlamentare Lusetti e moglie su caso Claudia Conte: “Noi separati dal 2018”

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(Adnkronos) – La giornalista Vira Carbone e l’ex parlamentare Renzo Lusetti, al fine di evitare speculazioni e strumentalizzazioni, che finirebbero solo con il danneggiare le figlie, comunicano di essere separati di fatto dal 2018 e di aver formalizzato la richiesta di separazione e divorzio nel 2024, con l’assistenza degli avvocati Annamaria Bernardini de Pace e Flaminia Rinaldi. La precisazione all’AdnKronos arriva dopo articoli di oggi che riportano di una vicenda risalente al 2021, quando Lusetti avrebbe dato vita con Claudia Conte – la donna al centro delle polemiche di questi giorni per le sue dichiarazioni di una relazione con il ministro Piantedosi – a una società di eventi chiamata Shallow Srl. Collaborazione che poi finì a causa di una lettera anonima arrivata alla moglie del politico, che indicava in Claudia Conte l’amante del marito. 

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