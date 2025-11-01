21.6 C
Ex principe Andrea, possibile ‘buonuscita’ a sei cifre e stipendio annuo dopo la perdita dei titoli reali

Ultima ora
(Adnkronos) –
L’ex principe Andrea potrebbe ricevere una “buonuscita” a sei cifre per coprire le spese del trasferimento dal Royal Lodge di Windsor ad una sistemazione privata a Sandringham e poi uno stipendio annuale per evitare che spenda troppo nella sua nuova vita da “commoner”. Lo rivela il Guardian citando fonti informate sui colloqui ancora in corso con Buckingham Palace per risolvere questione del fratello di re Carlo, che ora che è spogliato di tutti i titoli reali è ‘semplicemente’ Andrew Mountbatten Windsor. 

Secondo le fonti citate dal quotidiano britannico, lo stipendio annuale, pagato con i fondi personali di re Carlo, sarebbe diverse volte più alto della pensione della Marina di 20mila sterline annue che Mountbatten Windsor riceve. 

Se la perdita dei titoli reali ha avuto effetto immediato, non si prevede comunque che l’ex principe lasci in tempi rapidissimi il Royal Lodge, almeno non prima della conclusione delle vacanze natalizie, cosa che significa che non sarà presente quando, come è tradizione, la famiglia reale si riunirà a Sandringham per Natale. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

