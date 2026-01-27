Export, Napoleone (IT-EX): “Centrare obiettivo 700 mld, fiere centrali”

(Adnkronos) – “C’è bisogno di una grande azione che porti il risultato che vogliamo tutti: passare da 630 miliardi di export del nostro Paese a 700 miliardi nell’arco dei prossimi tre anni. E le fiere per il nostro Paese sono un veicolo raggiungibile, gestibile, di successo, che riesce con il proprio tipico sistema dell’aggregazione a sostenere tutto il sistema manifatturiero meglio di chiunque altro”. Così, in un’intervista ad Adnkronos/Labitalia, Raffaello Napoleone, presidente di IT-EX, l’associazione che rappresenta le fiere italiane a valenza internazionale.

Napoleone infatti ricorda che “la singola azienda, evidentemente grande o piccola che sia, riesce a fare le sue attività in base al fatturato che realizza, all’organizzazione, alla storia, all’heritage che si porta dietro, ma l’insieme delle capacità creative, qualitative, uniche del nostro sistema industriale, nel momento in cui c’è aggregazione e una buona rappresentazione, rappresentano il massimo. Tra l’altro uno dei grandi veicoli su cui sarà da lavorare è proprio il sistema delle ambasciate italiane, che stanno cambiando il loro ruolo aumentando rispetto a prima il ruolo di sostegno commerciale e di immagine alla nostra impresa, al made in Italy nei diversi Paesi del mondo”, sottolinea il presidente di IT-EX. Per Napoleone quelle del made in Italy “sono capacità oggettivamente di leadership assoluta in alcuni settori e, attraverso le fiere italiane quando si fanno in Italia, e internazionali quando andiamo all’estero, riusciamo a rafforzare questa posizione. Per cui sempre più andare aggregati, in maniera qualitativa con progetti unici, e devo dire di gran qualità, ci permette di riuscire ad affermare questa leadership”, spiega.

Ruolo centrale sarà per le fiere quello delle nuove tecnologie. “Si parla tanto di intelligenza artificiale, si vedono degli esempi però è poco praticata, per una mancanza di know-how di conoscenze, di personale in grado a gestirla. Di certo le nuove tecnologie saranno parte integrante del settore in particolare nella gestione dei rapporti con i compratori, nella gestione dei rapporti con tutto il sistema che gira intorno al settore. E l’ia poi diventerà anche molto importante dal punto di vista della creatività se non altro per avere delle linee di riferimento di quello che sta succedendo. E’ centrale però restare concentrati sull’Italia del saper fare bene le cose, fatte a mano e con grande qualità”, conclude.

