Export, Zoppas (Ice): “Abbiamo portato a Marca 60 buyers strategici”

(Adnkronos) – “Il settore della marca sta andando bene ed è tra quelli che stanno trainando” l’economia del Paese. “Domani dovremo avere dall’Istat altri numeri, ma i dati che arrivano a settembre parlano di una crescita pari a circa il 6%. Qui alla fiera ‘Marca’ si espone soprattutto private label che vale sia per l’Italia che per l’estero. Noi abbiamo portato circa 60 buyers strategici, che fanno la differenza”. Così Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice, alla prima delle due giornate della 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm – Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della Private Label.

“Abbiamo una grande novità legata a due temi fondamentali: la cucina italiana riconosciuta come patrimonio immateriale dell’Unesco, un fatto che sensibilizza l’estero sul Dna della cucina italiana – spiega Zoppas – L’altro tema, attualissimo, è sicuramente quello del Mercosur, che è in fase di approvazione definitiva. Sono 25 anni che cerchiamo questo risultato. Ci sono naturalmente delle limature che vengono richieste, giustamente, per tutelare gli interessi di tutti, soprattutto in termini di reciprocità. Si tratta però di opportunità che si aprono e dobbiamo intensificare con la diplomazia della crescita tutte le occasioni per l’aumento di competitività”.

